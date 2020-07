Rally Estonia leidis uue suurtoetaja 

Eva Pedjak, Cronimet Nordic juhatuse liige: "CRONIMET grupi üheks eemärgiks on juurutada ühiskonnas vastutustundlikumat loodusressursside kasutamist ja näeme, et koostöös Rally Estoniaga saame seda sõnumit veelgi jõulisemalt levitada.

"Varasemalt on CRONIMET toetanud abivajajaid lapsi ja kultuuriüritusi eesmärgiga luua ühiskonnas lisandväärtust. Rally Estonia on vaieldamatult 2020. aasta suursündmus, mis seob rahvast ning pakub tööd ja rõõmu paljudele Eesti inimestele. Meil on heameel olla selle ajaloolise sündmuse juures suurtoetajana."

Tarmo Hõbe, Rally Estonia kommertsdirektor: "Esimest korda Eestis toimuva WRC etapi, Rally Estonia jaoks on oluline väärtus, mida me suudame pakkuda oma koostööpartneritele ja vastupidi. Hindame kõrgelt CRONIMETi panust ja eesmärki juurutada ühiskonnas vastutustundlikumat loodusressursside kasutamist. Ka autorallis ja autospordis laiemalt on keskkonnasäästlikus väga oluline ja siin on mitmeid ühiseid kokkupuutepunkte."