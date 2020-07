Selgus Eesti ja Itaalia jalgpallikoondiste sõprusmängu toimumiskoht 

Ciro Vigorito avati 1979. aastal Santa Colomba nime all. Esialgu mahutas staadion 25000 pealtvaatajat, kuid turvalisuse kaalutlustel on see arv aastate jooksul kahanenud. Staadion on Benevento Calcio koduväljak, kes on tänavu suure eduga kindlustanud tugevuselt teise liiga ehk Serie B võidu.