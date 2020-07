Flora lõpetas väravavahiga enneaegselt lepingu 

"Initsiatiiv lepingu lõpetamiseks tuli Richardilt," lausus klubi spordidirektor Norbert Hurt. "Mõistsime tema olukorda, arutasime läbi erinevad võimalused ja jõudsime üheskoos otsusele, et see on mõlemale osapoolele parim võimalus. Täname Richardit tema panuse eest klubi arengusse ja tulemustesse."