Värske Eesti korvpallikoondislane vahetas koduklubi 

Suure tõenäosusega teeb Siim-Markus Post lähiajal koondisedebüüdi, sest ta mahtus peatreener Jukka Toijala valikusse. "Kuna mõnedel mängijatel on probleeme tervisega, siis otsustasime mängudes Leedu, Läti ja Soome vastu kasutada 18 mängijat. Meie eesmärk on, et kõik neist saaksid ka mänguminutid kirja," kinnitas soomlane selle nädala alguses.