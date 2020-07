Inglismaa meistriliigasse tõusev ambitsioonikas klubi kaalub Ibrahimovici ja PSG staari palkamise vahel 

Eelkõige loodetakse, et enda juurde õnnestub meelitada just 33aastane Cavani, kellest äsja sai vabaagent. Seitsme aastaga Pariisi Saint-Germainis 200 väravat löönud uruguailane jäi Prantsusmaa meistriklubis viimasel hooajal selgelt vahetusmehe rolli ning otsib omale hetkel uut klubi.

Ibrahimovici ostmine oleks Leedsile aga keerulisem, sest rootslane on juba 38aastane ning kardetakse, et Inglismaa jalgpalliga kohanemine kujuneks talle raskeks.

"Proovisime teda jaanuaris endale soetada, aga ta otsustas [AC] Milani kasuks ning leping luhtus. Arvan, et nüüd on selleks liiga hilja, sest intensiivsus on Inglismaa jalgpallis teistsugune," lausus Leedsi omanik Andrea Radrizzani.