Olümpia Tallinna olümpiaregati hõbedamees Nikolai Poljakov on Eestile truu: „Tutvusin oma tulevase naise Mallega, armusin ja nii ma siia jäin." Kaarel Täll , täna, 22:00

40 AASTAT HILJEM: Tallinna olümpiaregatil hõbemedali võitnud Nikolai Poljakov tunnistab, et olümpiatule kõrval seistes tekib meeldiv ärevus. Just sealsamas pandi tema kaela ka ajalooline medal. Foto: Tiina Kõrtsini

Purjetaja Nikolai Poljakov kolis mõned aastad enne Moskva olümpiamänge Tallinna, leidis siit armastuse, võitis siinsel olümpiaregatil hõbemedali ja tunneb tänase päevani uhkust, et on Eesti mees. Keel on suhtlustasandil suus, tõsi, ikka väikese aksendiga. Kogu Poljakovide perekond on jäänud kodumaale truuks. Kohtusime legendaarse purjetajaga samas paigas – Pirita jõe suudmes, olümpiatule kõrval –, kus 1980. aasta juulis pandi tema kaela karjääri tähtsaim medal.