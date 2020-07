Inglismaa kõrgliiga viimane voor toob eriti põneva lõpplahenduse 

Praegu on selge vaid see, et rong on läinud Norwichi jaoks ning nemad kukuvad uueks hooajaks kindlasti esiliigasse. Samavõrra kindel näib olevat, et 16. kohal paiknev West Ham (37 punkti) jääb püsima, sest kuigi Watford ja Aston Villa saaks nendega veel samale pulgale kerkida, on nende väravate vahe (-13) järgnevatest selgelt parem.

Hetkeseisuga jääks viimasena kõrgeimasse seltskonda Aston Villa, kellel on koos 34 punkti ja väravate vahe -26. Sama palju punkte on Watfordil, kuid nende väravate vahe on -27. Ning rong pole läinud ka Bournemouhi jaoks, kel koos 31 punkti ja väravate vahe -27.

Viimases voorus mängib kogu trio võõrsil: Aston Villa läheb vastamisi West Hamiga, Watford Arsenaliga ja Bournemouth Evertoniga. Kõige selgemad sotid on Bournemouthil: nad peavad Evertoni igal juhul võitma ning Aston Villa ja ja Watford peavad samal ajal kaotama.

Aston Villa ja Watford peavad aga lisaks enda mängule pingsalt jälgima teineteise tegemisi. Keerulisemas seisus on Watford, sest Aston Villa võidu korral peaks nad lööma Birminghami klubist vähemalt kahe võrra rohkem väravaid, sest kui üldine väravate vahe jääks neil samaks (näiteks -25), arvestatakse järgmisena löödud väravate arvu, mis on Aston Villal praegu 40 ja Watfordil 34 – seega selle peale Watford lootma jääda ei saa, nad peavad igal juhul üldise väravate vahe paremaks saama. Tõsi, see võib juhtuda ka sel kombel, et nemad kaotavad näiteks Arsenalile 0 : 1, Aston Villa West Hamile aga 0 : 3. Kuid nagu juba öeldud, sel juhul ei tohi Bournemouth võita Evertoni.