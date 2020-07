VIDEO | Mourinho esimene kihutuskõne Tottenhami mängijatele trükimusta ei kannata 

"Te peate suhtlema," alustas Mourinho üht esimest kihutuskõnet mängijatele. "Võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et te olete üks väga kenade kuttide seltskond.

Tarku v***e, mitte lolle. Et võita, peate te olema tõelised libud!"

Mourinho õpetussõnadest on olnud vähemalt nii palju kasu, et Tottenham suudab üle tüki aja edestada oma vihast Põhja-Londoni konkurenti Arsenali. Maksimaalselt on neil aga hooaeg võimalik lõpetada kõigest kuuenda kohaga.