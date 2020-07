Venno pühendumus valmistas koondise peatreenrile positiivse üllatuse 

Millised on need konkreetsed ülesanded, mis nendeks kontrollmängudeks Soome vastu on meeskonnale antud?

Oleme selle kallal tööd teinud ja nüüd tahan mängus näha mida me õppinud oleme - varieerimised, riski ja vastutuse võtmine vajalikul hetkel, õiged otsused keerulistes olukordades.

Tahan näha oma meeskonna head ja kindlat tegutsemist eelkõige rasketes olukordades ja otsustavatel hetkedel. Kümnepunktilises eduseisus suudab igaüks ässasid lüüa, aga meeskonnal nagu Eesti on vaja, et suudaksime seda ka mängu kõige tähtsamatel punktidel. Meil on mehed, kelle tehnika seda lubab, olemas.

Teiseks bloki - kaitse koostöö. Seal on palju väikeseid nüansse, mis on mängijatele kõigile varasemast teada, nüüd tahan, et suudaksime mängus seda kõike korralikult teostada. Peame saavutama, et trennis kokkulepitu toimuks väljakul automaatselt. Isegi tänaõhtuses trennis (teisipäeval - volley) ma nägin, et siin on veel palju tööd vaja teha. See on normaalne, et mingite liikumiste nö. lihasmälusse talletamiseks lähebki vaja korduseid ja aega. Nüüd saan näha kuidas kaitse töötab mängusituatsioonis. Tihti juhtub, et pingelistes olukordades ununevad trennis kokkulepitud asjad. Konktrollmängud on hea koht nende elementide lihvimiseks.

Kolmandaks vastuvõtt. Eelkõige just positsioonivaliku mõttes. Me pole nendel esimestel nädalatel harjutanud väga kindlate koosseisudega, rohkem olen seletanud mängijatele üldisemalt kuidas peaks minu süsteemis välja nägema mängijate asetus vastaste servi ajal. Ja eraldi olen teinud individuaalset tööd mängijatega, kes vastuvõtuga tegelevad. Täna ja homme kasutan palju erinevaid nurgaründajate ja libero kombinatsioone, seepärast võib koostöö veidi kannatada, aga tahan näha, et positsioonivaliku põhimõtted oleksid paigas.

Kui saame vastuvõtu tööle, siis saame parandada ka sidemängijate ja ründajate koostööd. Rünnakust. Nurga- ja diagonaalründajatega tundub seis päris hea, aga kindlasti on vaja parandada side ja tempomeeste üksteisemõistmist. Seal peame leidma rohkem enesekindlust.