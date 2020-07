Andres Sõber ei nõustu Toijalaga: „See, et tulemus ei ole tähtis, on natuke vildakas suhtumine.“ 

"Ükskõik, mis mäng on, olgu see sõpruskohtumine või MM – võita tahavad kõik ja võit peab olema esimene eesmärk," alustas Sõber. "See ei ole koht, kus minna kedagi arendama kellegi taustal. Arenevad mehed siis, kui nad lähevad mängule mõttega, et paneme ära!"

Aga see, et tulemus ei ole tähtis, see on natuke vildakas [suhtumine]. Minu meelest see pole õige."

Kui Eesti korvpalliliidu president Jaak Salumets ütles läinud nädalal "Viienda veerandaja" podcast'is, et tema jaoks on mängud naabritega olulised just selles plaanis, et näha, milles me vastastele alla jääme, siis mida soovib neis mängudes näha Andres Sõber?

"Teades meie poisse, siis esimene asi: tuleb käima panna pöörane võitlus! Mängida oskavad nii Eesti kui Leedu poisid, nüüd on küsimus selles, kui kõvasti suudame panna ja kui julged oleme – kas treener oskab mängijaid niivõrd palju häälestada, et võetakse Ulanovaselt või Grigoniselt pall ära käest? Kui Leedu paneb vastu samasuguse või veel võimsama mängu ja me kaotame napilt, siis pole häbi.

Kui vaatan, kuidas NBAs treenerid häälestavad mängijaid, siis kui lihtsalt käivad neil asjad – aga mehed lähevad täielikult võitlema, unustavad kõik asjad ära, kes neil vastas on või kui palju on pealtvaatajaid.

Sa võid võidelda, aga kui sul pole oskusi, siis sellest pole kasu. Aga meil on oskused olemas! Nüüd on küsimus ainult see: kuidas treener suudab mängumasina nii pöörlema panna, et kodupubliku ees käib tappev andmine.