Soome ralliäss jääb Rally Estonialt kõrvale: sain sellest liiga hilja teada 

"Uudis Eestist tuli mulle liiga hilja. Olin juba otsuse langetanud ning seda polnud mul võimalik finantsiliselt muuta. Mõtlesin pidevalt Soome ja Walesi rallidele. Ent kui need tühistati, oli mulle selge, et pean hooajale joone alla tõmbama," selgitas Latvala portaalile Rallit.fi, et erasõitjana sarjas kaasa löömine on kallis lõbu.