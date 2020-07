Ratasepp võitleb palavuse, vihma ja külma tuulega: „Midagi head ei luba ilmaennustus ka järgnevateks päevadeks.” 

Ratasepa sõnul on katsumuse suurimaks võtmeteguriks olnud ootuspäraselt ilm. „Kõige paremad ilmatingimused olid esimestel päevadel, mil väljas puhus mõõdukas tuul ja temperatuur oli 20 °C juures. Pärast seda on mul iga päev tulnud rinda pista nii tuule kui ka palavusega, mis eilsest asendus vihma ja jahedusega. Midagi head ei luba ilmaennustus ka järgnevateks päevadeks. Neis oludes on eriti oluline targalt riietuda ja pidevalt lihaste seisundit jälgida, et võimalikke probleeme ennetada,” rääkis ta.