Eesti koondis jäi Soomele sõpruskohtumistes alla 

Treener Lüütsepp tõdes, et tiimi esitusega ta täelikult rahule jääda ei saanud.

"Õppisime, et tuleb tööd teha ja vaeva näha. Kindlasti oleksin tahtnud kompaktsemat mängu, natuke valgus laiali ära. On kõvasti, mille kallal tööd teha," lausus Lüütsepp intervjuus Eesti Võrkpalli Liidule.

"Õppisime, et võime kohati mängida väga hästi, kuid peame veel treenima, sest võime kaotada mitu punkti järjest, mis on probleemiks. Kuid meil on potentsiaali," lausus Geiler.