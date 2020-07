VIDEO | 11aastane supertalent pääses napilt surma suust: „Nägin oma nutvat ema ja tundsin end seetõttu halvasti.“ 

Allolevast videost on näha, kuidas Brown kaotab mitme meetri kõrgusel õhus jalge alt rula, mis päädib pea ees kõvale pinnasele prantsatamisega. Maandumist video ei näita, kuid isa Stewart nägi seda kõike pealt. Sky ise ei mäleta peaaegu midagi.

Tokyo olümpiamängudele pürgiv rulataja murdis õnnetuses koljuluu, vasaku käe ja randme. Ta toimetati sündmuskohalt haiglasse helikopteriga ja on tänaseks juba paranenud.

„Kui ta haiglasse jõudis, kartsid kõik tema elu pärast,“ sõnas isa Stewart juunis.„See oli tema kõige õõvastavam kukkumine. On õnn, et ta ellu jäi. Sky on positiivne ja tugev, tema positiivsus lausa šokeerib haiglatöötajaid.“