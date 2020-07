Salapärase testimisega elevust külvanud Toyota boss: „Ma ju ütlesin, et seal polnud midagi väga põnevat...“ 

Enne koroonaviiruse pandeemiat nägi Toyota plaan ette, et GR Yaris tuuakse rajale vaid aastaks 2021, sest 2022 tulevad juba uute reeglite järgi ehitatud hübriidautod. Vahepeal lõppes raha ja aeg siiski otsa ning Jaapani-Soome-Eesti tiim otsustas, et 2021 sõidetakse ära praegu käigusoleva mudeliga.

Ometi istus Takamoto Katsuta GR Yarise rooli. Testimise mõte polnud katsetada mootorit, vedrustust ega muud sellises mõttes tehnilist. Tegelikult pandi Katsuta masinaga kihutama, et parandada tuleviku tarbeks roolikeerajate ergonoomikat.

„Ma ju ütlesin, et seal polnud midagi väga põnevat...“ vastas tehniline direktor Tom Fowler portaali DirtFish küsimusele. „Ergonoomika on element, mida saame enim 2021. aasta mudelilt 2022. aasta omale üle kanda. Kabiin ja tuuleklaas on samad, sest plaanime kasutada samasuguse välise ehitusega GR Yarise mudelit.“