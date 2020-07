Urmo Aava: meie toome maskid tagasi 

„Kui täna Eestis ringi käia, siis pigem keegi ei kanna enam maske. Meie toome selle võistluse ajal tagasi ja loodame, et kõik järgivad seda. Reeglid mida me soovime kehtestada on igal juhul karmimad, kui täna ollakse harjunud. Kõige drastilisemad meetmed on need, et kui tekib puhangu oht, siis me peame olema võimelised külastajate arvu nulli viima,“ märkis Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava ERR-ile.