Eesti võrkpallikoondist tabas järjekordne tagasilöök 

33aastane Raadik tegi sõrmele haiget mängueelse soojenduse esimesel löögil, kui üritas võrgu peale läinud palli suruma minna ja tabas käega trossi. Pärast kohtumist läks Raadik haiglasse, kus selgus, et sõrmes on väike murd, kirjutab Võrkpall24 .

"Ideaalis võiks ta tagasi olla augustis toimuvateks Läti mängudeks, aga pigem on ka see kahtlane," ütles koondise abitreener Oliver Lüütsepp täna hommikul Võrkpall24'le.

Kuna erinevatel põhjustel on praegustest mängudest jäänud eemale nurgaründajatest ka Robert Täht, Keith Pupart, Martti Juhkami ja Märt Tammearu, on meie valik positsioonil, kus reeglina jääb häid mängijaid üle, muutunud väikeseks. Täna ja homme mängudes Soomega on peatreener Cedric Enardil kasutada vaid neli nurgameest: Kristo Kollo, Rauno Tamme, Albert Hurt ja Stefan Kaibald.