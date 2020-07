Pornoga rahamäed kokku kuhjanud võidusõitja naaseb autosporti: ma ei pea enam eelarve pärast muretsema 

"Mul on nüüd rahaline kindlus. Võin endale lubada võistlemist, ilma et peaksin muretsema avariide pärast," selgitas 25aastane austraallanna, kes oli mõned aastad tagasi esimene Supercars sarjas võistlenud naisterahvas.

"Nad võivad üritada mind keelata, kuid on huvitav näha, kuidas. Ma ei näe võimalust, et korraldajad ei lubaks mul võistelda. Mitte praegusel ajal, kui kogu maailma võitleb sotsiaalse ebaõiglusega," on ta kindel, et pääseb rajale.