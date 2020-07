Jalgrattasport „Praegu on praktiliselt võimatu, et tuleb teine Erika Salumäe.“ Mart Treial , täna, 18:15 Jaga: M

KASUTU BETOONMÜRAKAS: Pirita velotrekk seisab 2016. aasta lõpust kasutuskõlbmatuna, mis tähendab, et Eestis ei saagi praegu trekisõitu harrastada. Foto: Rauno Vahtre

Pirita velodroom mõjub kui õnnetu monument Erika Salumäe säravatele olümpiakuldadele. Mändide all laiuva halli betoonmüraka aeg on otsas. Ta pole juba kolm ja pool aastat rattureid näinud, sest on ohtlikult katki. Kui Pirita teelt ei kostaks mööduvate autode mühinat, võiks tribüünilt kuulata vabariigi ainsa treki betoonkatte aeglast pragunemist. Trööstitu vaatepilt, mis iseloomustab kuulsusrikka ajalooga Eesti trekisõidu olukorda võrdlemisi tabavalt.