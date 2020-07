Maldini, Maradona, Cruyff ja ... Bellingham? Inglismaa vutiklubi külmutas 17aastase mängija särginumbri ja sattus fännide pilgete alla 

Üleminekuakna avanedes Dortmundi Borussiasse siirduv 17aastane Jude Bellingham jõudis klubi eest pidada vaid 44 mängu, kuid klubi otsustas juba noormehe särginumbri külmutada.

Eelmise aasta augustis purustas Bellingham Trevor Francisi rekordi, kui tegi Birmingham City eest debüüdi kõigest 16 aasta ning 38 päeva vanuselt. Dortumdi Borussia pidi Inglismaa noortekoondislase eest lauale panema 28 miljonit eurot.

Meeskonna fännidele jäi klubi otsus täiesti arusaamatuks. Särginumbri külmutamist peetakse jalgpallis üheks suurimaks austusavalduseks ja seda on tehtud legendide nagu Diego Maradona, Paolo Maldini, Franco Baresi, Javier Zanetti ja Johan Cruyff numbritega. Mõnikümmend matši klubi ees pidanud noormängija puhul on see väga haruldane.

Arusaadavalt läksid fännid Twitteris pööraseks. Paljude sõnul oli see kõige piinlikum asi, mida mõni klubi kunagi teinud.

"Ta on tore kutt, keda ootab mujal ees suurepärane karjäär. Aga ei sa külmuta särginumbrit, kui inimene on vaevu püsima jäänud tiimis mänginud ühe hooaja ja löönud 4 väravat. Piinlik!" paugutas üks fänn.

Klubi mängis eelmisel hooajal Inglismaa tugevuselt teisel liigatasemel, kus nad lõpetasid 50 punktiga 20. kohal. Enne Bellinghami on sama särki kandnud teiste seas Stephen Kelly, Aleksandr Hleb, Nathan Redmond ja Carl Jenkinson.