AMETLIK: Mike Tyson astub septembris poksiringi 

Endine raskekaalu maailmameister ja temast kolm aastat noorem Jones kohtuvad 12. septembri Los Angeles. Võideldakse kaheksa ringi, peakaitsmeid ei kanta, kuid samas on nende kindad tavapärasest veidi suuremad.

Mike Tyson poksis viimati 2005. aastal, kui kaotas iirlasele Kevin McBride'le. Jonesi viimasest matšist on möödas kaks aastat, kui ta alistas Scott Sigmoni.

"Olen üritanud pensionipõlve nautida, aga inimesed ei lase mul seda teha," vahendas ESPN Jonesi sõnu. "Nad helistavad mulle, et Mike tahab tagasi tulla ja mina oleksin talle hea vastane. Elu on elu ja elad vaid korra. Kui tahad teada, kuidas mingi asi on, siis proovid selle ära."