Läheb veel põnevaks? Juventus kaotas lisaminutite väravast Udinesele ja tiitlipidu lükkus edasi 

Juventus sõitis Udinesele külla teadmisega, et võidu korral saaksid nad üheksandat hooaega järjest tiitlipeo käima tõmmata. Mängu algaski neile paljulubavalt, sest keskkaitsja Matthijs de Ligt viis 42. minutil meeskonna 1 : 0 ette.

1 : 2 kaotus tähendas Juventusele, et konkurendid tulid neile lähemale. Viimasest viiest mängust vaid ühe võitnud Torino klubil on tabelis 80 punkti, nende lähimal jälitajal Bergamo Atalantal on kuus punkti vähem.