Schumacheri saatus selgub uuel aastal 

„Mick on hästi esinenud ja on väga oluline, et tema teine hooaeg on olnud hoopis teisest puust,. Tal on küll olnud veidi ebaõnne, aga pakub väga lubavaid esitusi, ent vara oleks teda veel vormel-1 sarja lasta. Kui ta selleks aga valmis on, siis see kindlasti juhtub,“ kommenteeris Ferrari tiimi boss Mattia Binotto.



Binotto sõnul ollakse Schumacheriga oldud algusest lõpuni aus.