Kregor Hermet liitub BC Kalev/Cramoga! 

„Kalev/Cramo ja VTB Ühisliiga on minu jaoks samm edasi. Kohe, kui nad huvi üles näitasid, tundus see mulle õige aeg ja sobiv hetk, et ennast proovile panna. Nii kõvade klubidega pole ma kindlasti mänginud (kui VTB Ühisliigas on). See on Euroopas kindlasti väga arvestatav liiga, kus osaleb ka Euroliiga klubisid. Saab olema kõva proovikivi, et näha, kui kiiresti mehed seal liiguvad ja kui kõrgele hüppavad. Mul isiklikult pole siiani ka Eesti meeste korvpalli meistrivõistlustelt ühtegi medalit õnnestunud võita. Selles plaanis pole mul samuti lisamotivatsiooni vaja. Tahaks tunda, mis tunne on finaalis mängida ja võita,“ Kregor Hermet.