OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis kohtub staaridest kubiseva Leeduga 

Tere, korvpallisõbrad!



Mänguni on veel mõned tunnid, kuid enne võite pilgu peale visata teisipäevasel treeningul räägitule. "Võib-olla võidame Leedut 30ga, aga võime ka 50ga kaotada," sõnas toona Jukka Toijala. Mehe sõnul on pika pausi järel raske ennustada, mis vormis meeskonnad on.