OTSEBLOGI JA GALERII | Eesti korvpallikoondis võitis staaridest kubiseva Leedu vastu avapoolaja 

Muud statistikat esimesest poolajal. Lauavõistlus Leedule 19 : 18, sealjuures on nad võtnud lausa 10 palli ründelauast. Leedu on samuti saanud märgatavalt enam vabaviskejoonele (19 korda Eesti 13 vastu).



Eesti kolmepunktine edu tuleb peamiselt väga hea visketabavuse pealt. Platsilt on tabatud viskeid 50%, sealjuures kahepunktiviskeid on sopsanud lausa 61,5%.