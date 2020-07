Korvpall ANDRES SÕBRA INTERVJUU | Jaak Salumets pani Tammiste kohe paika: tead, mees, kui palju räägid, annan pasunasse! Andres Sõber , täna, 20:03 Jaga: M

VÕIMAS VÕIT: Eesti NSV koondis alistas 1970. aasta 26. augustil USA noortekoondise 88 : 82. Kalevi spordihalli oli kogunenud mängule kaasa elama 4000 pealtvaatajat. Foto: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum SA / muis.ee

Jaak Salumets on Eesti korvpalli Franz Beckenbauer: mees, kes on nautinud tähesära nii mängija kui ka treenerina. Praegu on 71aastane Salumets ametis Eesti korvpalliliidu presidendina ning ei kavatse sellelt kohalt veel niipea taanduda.