Milline leedukeelne sõna Kriisale esimesena pähe tuli? Paha sõna! 

„Tunne on väga hea, usu mind. Nägin siin oma esimest treenerit ja meil tulid pisarad silma. See võit tähendas terve Eesti jaoks palju,“ rääkis Kriisa leedulastele.

Millal sai Kriisa aru, et tegemist on tema õhtuga? „Tavaliselt on nii, et kui esimene kaugvise tabab, siis tekib enesekindlus. Ma lihtsalt jätkasin viskamisega. Ütlesin endale, et kui läheb mööda, siis tõmban tagasi. Kui pallid sisse kukuvad, võin edasi visata.“

Baltimaade lõunaosast saabunud ajakirjanikud uurisid Kriisalt, milline leedukeelne sõna talle esimesena pähe tuleb? „Ma ei saa seda öelda, see on paha sõna.“ Mida ütles Kriisale pärast mängu endine tiimikaaslane Rokas Jokubaitis? „Ma ei ütle ka seda, kuid see polnud midagi ilusat.“