Mäkinen kardab, et tänavune MM-sari muutub ebaausaks 

Tõsi, praeguse seisuga on sügisel kavas Eesti, Türgi, Saksamaa, Itaalia ja Jaapani rallid, kuid Belgia on n-ö varus. Kui koroonaviirus peaks veel mõne võistluse ära jätma, siis proovitakse see asendada kas Belgia või Horvaatiaga.

„Horvaatiast ei tea keegi eriti midagi ja minu silmis oleks seal sõitmine ausam,“ ütles soomlane. „Näiteks on meil kalendris juba Rally Estonia, mis on ühe mehe koduralli ja teistel pole seal sarnast kogemust. Kui Belgia peaks samuti lisanduma, siis on meil kaks võistlust, mis toimuvad otseselt Hyundai meeste territooriumil.“ Neuville on Iperi rallil kihutanud kuus korda.