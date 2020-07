Kylian Mbappe sai vigastada, PSG kardab, et staari hooaeg võib läbi olla 

Mbappe käis hiljem staadionil ringi karkudega ning see, kas ründaja käimasoleval hooajal veel platsile naaseb, on suure küsimärgi all. Ka PSG peatreener Thomas Tuchel ei osanud midagi loota.

"Ma ei tea, mida öelda. See on meie kolmas järjestikune kohtumine St Etienne'iga, mil nende mängija punase kaardi saab esimese 30 minuti jooksul. Kas nad on väsinud? Muidugi olen õnnelik, et võitsime, kuid peame nüüd jääma rahulikuks ja ootama uudiseid [Mbappe vigastuse kohta]," vahendas Tucheli sõnu Sky Sports.