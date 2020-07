Gert Kullamäe võidust Leedu üle: emotsionaalses mõttes oli see kindlasti väga tähtis 

Pärast taasiseseisvumist polnud Eestil õnnestunud Leedust kordagi jagu saada. Eilne võit tulemusega 92 : 85 Balti Keti karikaturniiril lõpetas aga selle nukra seeria. Saavutus on kahtlemata vägev, isegi vaatamata sellele, et see sõprusmäng oli.

Kuna tegu on eelkõige sõprusturniiriga, ei saa võitu ületähtsustada, kuid rõõmustamiseks on siiski põhjust küllaga: koondis suutis näidata sisu ning esile kerkisid nii mõnedki mängumehed.

"Olgem ausad - tunnen kõiki treenereid, sellised mängud on ilma igasuguse scouting'uta, ettevalmistusteta. Siin on nii palju nüansse. Lugesin äsja Roberts Štelmahersi [BC Kalev/Cramo ja Läti koondise peatreener] intervjuud, kus ta selgitas, et Leedu on omamoodi turniiriks valmistunud, nagu Läti ja meie. Pigem sai nautida Eesti mängijate individuaalseid sooritusi: [Kerr] Kriisa, [Sander] Raieste ja [Janari] Jõesaar meeldisid väga."

"Samuti mõne Leedu noorema generatsiooni mängija esitusi. Ega nad spetsiaalselt selleks mänguks ei valmistunud ja meie samuti mitte. See on mõnus turniir ja emotsionaalses mõttes oli kindlasti võit kogu korvpallile tähtis: näitasime, et suudame leedukatega mängida. Aga kui professionaalse külje pealt vaadata, siis saavad kõik aru, et see on üle pika aja turniir, kus erinevatel meeskondadel on erinevad eesmärgid," nentis Kullamäe.

Soomlasest peatreeneri Jukka Toijala käe all on Eesti hästi alustanud: veebruaris alistati esmalt Põhja-Makedoonia, seejärel jäädi napilt alla Itaaliale. Pärast koroonaviiruse levikust tingitud pausi naasti aga võidukalt. Kuigi juhendaja käekirja kohta on veel vara midagi järeldada, liiguvad asjad õiges suunas.

"Tundub, et poistele Toijala meeldib. Ta on nendega hea klapi saanud ja nad usaldavad teda ning asjad toimivad. Nii lühikese ajaga, mil mänge pole õieti olnud, on veel raske midagi käekirja kohta öelda. Pigem on tähtis, et mängijate ja treeneri vahel tekib usaldus ja usun, et see on siiani hästi toiminud. Praegu pole veel aru saada, mis ta tugevused ja nõrkused treenerina on. Fakt on see, et kolmest kaks on võidetud ja see teeb rõõmu," selgitas Kullamäe.