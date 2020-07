Kalev/Cramo sai paika järjekordse pusletüki 

„Klubil on hea meel, et Tanel soovis meiega jätkata. Kogemustega Tanel Kurbas näitas eelmisel hooajal, et ta on vajalikuks lüliks meie meeskonnas ning samuti on tema tegemistega hästi kursis ka meie treenerid,“ ütles tiimi mänedžer Ramo Kask.