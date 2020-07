Ott Tänak: kui hooaeg uuesti algab, on näha, kui palju keegi tööd on teinud 

Hyundai piloot rääkis ERR spordile, et enne Rally Estoniat on vaja veel kinni haarata võimalustest, et vajalikke kilomeetreid kogude.

"Praegu on vaja kilomeetreid, et hooajaks üldse valmis olla. Kogu see koroonakriis on maailma elu pea peale keeranud ja on uus olukord, väikesed võistlused aitavad meil olukorraga kohaneda ja hooaja uueks algamiseks valmis olla," selgitas Tänak.

Pärast koroonaviiruse tõttu kehtestatud piiranguid pole ta oma masinaga kuigi palju kihutada saanud.

"Meil lubati teha kaks päeva Soome testi, see oli juunis ja siis sõitsin Viru rallil. Täpselt nii palju ongi. Mingil määral on see paus olnud huvitav aeg: kui hooaeg uuesti algab, on hea näha, kui palju keegi tööd on teinud ja millises suunas jõuvahekorrad on liikunud," lausus Tänak.