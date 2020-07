Noorele kolleegile alla jäänud Hyundai ralliäss: olin nii aeglane, et võinuksin keset katset kohvipausi teha 

"Võtsin seda kui testi, ralli tuleb Saksamaal. Jäin ühe katse ajal pooleks minutiks seisma, et auto uuesti käivitada ning olin mõnes kohas aeglane. Võinuksin võtta ka kohvipausi. Meil on erinevad strateegiad. Tema tahtis näha, kuidas on Dani Sordoga koos sõita, mulle aga oli olulisem auto testimine."

"Kokkuvõttes oli mul tore päev. Üle pika aja taas autos olla oli küll pisut imelik, kuid nautisin katseid. Paaris kohas meenutas see Korsikat ning teistes kohtades oli see kui Monte Carlo. Mulle meeldisid teed, ent need polnud kerged. Tulin siia selleks, et kilomeetreid koguda," vahendas Sordo sõnu portaal DirtFish.