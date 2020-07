OTSEBLOGI | Korvpallikoondis võitis Läti vastu poolaja 

Poolaeg lõppeb nelja järjestikuse Läti punktiga, kuid Eesti juhib veel 36:30. Teine veerandaeg kuulus selgelt lõunanaabritele.



Üks Eesti muresid on see, et rünnakul pole tekkinud liidrit, kes oleks raskel hetkel korvi(d) ära toonud. Seda ilmestab seegi, et suurimad korvikütid on Drell, Vene ja Veideman 6 punktiga. Lätlaste punktid jagunevad samuti ühtlaselt, nende parim on Artjoms Butjankovs samuti 6 punktiga.



Kiita pole ka eestlaste visketabavus: kolmesed 3/18 (16,7%) ja kahesed 9/18 (50%). Lätlaste kolmesed on veel kehvemad (2/14), kuid kahesed 10/16 (62,5%). Lauavõitlus 23:22 Lätile, kuid positiivne on see, et meie mehed on teinud vaid kolm pallikaotust lätlaste kümne vastu. Resultatiivseid sööte on mõlemad satsid jaganud kaheksa.