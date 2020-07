Võitlussport Rahvusvaheline poksiliit usaldas eestlasele tähtsa ametiposti Kaspar Koort , täna, 20:23 Jaga: M

LIHTNE: Ervin Kade seab poksiringi kaamera üles, näitab koolitusel osalejatele harjutused ette ning näeb kohe, kas tema juhtnööridest saadi aru. Foto: Robin Roots

Juuli keskel potsatas poksitreener Ervin Kade (43) kirjakasti meil, mille autor on rahvusvahelise amatöörpoksiliidu (AIBA) ajutine president Mohamed Moustahsane. Kirja sisu oli konkreetne: eestlane on nimetatud AIBA treenerite koolituskomisjoni juhiks, kelle põhiülesanne on veebipõhise treenerite sertifitseerimissüsteemi loomine ja online-kursuste korraldamine.