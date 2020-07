Jukka Toijala: olime kohati metsikud, seda peame parandama 

"Olen rahul pingutuse ja energiaga, aga kaotasime mitu korda mõneks ajaks keskendumise," sõnas Eesti peatreener Jukka Toijala pärast mängu ajakirjanikele.

"Nad karistasid meid iga kord, kui me ei pidanud kaitses kokku lepitud asjadest kinni. Korvpallis pole kunagi perfektset mängu, aga täna tegime liiga palju eksimusi."

"Meie plaan on mängida üsna kõrge tempoga mängu, aga see ei tähenda, et võtame kiireid viskeid. Võime võtta ühe-kaks, aga kui eksime, siis peame võtma kontrolli. Täna oli mängutempo kontrollimine puudulik. Olime kohati metsikud, peame seda parandama."

Süvaanalüüs, mis mängudes Leedu ja Läti vastu töötas, tuleb hiljem. Küll aga sõnas Toijala, et nendes matšides keskenduti rohkem enda tegemistele ega uuritud vastaste kohta nii palju kui tavaliselt.

Turniiri MVP-d ei soovinud ta nimetada, vaid kiitis kogu meeskonda. Siiski sõnas soomlane, et talle väga meeldib Sander Raieste. "Raieste on meie jaoks kui vaikne X-faktor. Ta annab meile valikuid, sest on suur number kolm."

Üleüldiselt noorematest meestest rääkides juhtis Toijala tähelepanu faktile, et neil pole veel kümmet koondisemängugi. "Nad näitasid oma talenti ja seda, et suudavad mängida kõrgel tasemel. Nad vajavad rohkem mänge, nii häid kui ka halbu, et õppida. Oleme noorte kuttidega õigel teel."

Kolmapäeval ja neljapäeval kohtub Eesti võõrsil kaks korda Soomega. Sinna reisib 14 mängijat, kuid Toijala ei tahtnud veel ütelda, kes jäävad koju. Küll aga kinnitas ta, et Soomes saavad oma võimaluse Mikk Jurkatamm ja Mihkel Kirves.