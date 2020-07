Debütant Post: kindlasti oli kergem mängida kui olnuks Leedu vastu 

Posti olekust ja mängust oli näha, et mees ei põdenud uut olukorda. Ta märkis, et abiks oli seegi, et paljud vastased olid talle Eesti-Läti liigast tuttavad. "Kindlasti oli kergem mängida kui olnuks Leedu vastu. Esiteks polnud väga suurt survet, teiseks teadsin mehi. Debüüt on kõva, aga kõige tähtsam, et tuli võit ja turniirivõit!"