"Balti meister kõlab väga uhkelt," märkis meie parimana 16 punkti visanud Henri Drell. "Lähen Itaaliasse ja ütlen, et panin Lätile ja Leedule ära, et mis te teete."

"See polnud küll supertiim, kelle vastu mängisime, aga kõik on tasemel mehed. Saime hästi oma mänguplaaniga hakkama, järgisime seda ja võit tuli."

Ta lisas: "Jah, meil oli parem meeskond ja meil on paremad mehed kui Lätil, aga Läti on ka kõva. Nagu Kerr ütles, ma ei taha, et te meilt seda ära võtate."