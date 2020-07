Endine Venemaa tipplaskesuusataja nakatus koroonaviirusega 

Laskesuusatamise eksmaailmameister, praegune riigiduuma liige ütles täna, et tema ja ta perekond on nakatunud koroonaviirusega. "Soovime Anton Šipulinile ja tema perekonnale kiiret paranemist. Hoolitsege enda eest!" oli kirjas alaliidu avalduses.

Tippspordist taandus venelane detsembris 2018, kui oli 31-aastane. "Olen otsustanud oma profikarjääri lõpetada. Selleks on erinevaid põhjuseid, kuid peamiselt tegin otsuses seepärast, et mind ei kutsutud 2018. aasta olümpiale," vahendas Reuters Šipulini sõnu.



Nimelt oli Šipulin üks paljudest, kes ei vabanenud dopingukahtlustest. Nõnda ei saanudki ta Pyeongchangi mängudel osaleda.



Venemaa massiivse dopinguskandaali uurimine on endiselt käimas. Šipulini karjääri lõpetamise teade tuli vaid kaks nädala pärast seda, kui Austria politsei Hochfilzen laskesuusatamise MK-etapi eel meie idanaabreid külastas.