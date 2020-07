AMETLIK: Flora sõlmis lepingu Eesti koondise vasakkaitsjaga 

Flora spordidirektor Norbert Hurt sõnas, et 31aastane Kallaste on olnud silmapiiril juba mõnda aega. "Me hakkasime Ken Kallastest, kui ühest võimalikust täiendusest, tõsisemalt mõtlema pärast Gert Kamsi lõpetamist. Ken on hea persoon, kellel on kõrge võitlusvaim ja tööeetika. Lisaks on ta kvaliteetne mängija, kelle oskuste ja kogemusega me soovime oma kaitseliini tugevdada.Tegemist on meie enda kasvandikuga, mistõttu on meil suur rõõm teda jälle meil mängimas näha," selgitas ta.