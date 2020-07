Jooksuikoon Gebreselassie on šokis: mehe hotellidele pandi tuli otsa, kahju ulatub miljonitesse eurodesse 

"Üks hotell põles täielikult maha, teist rüüstati ja osaliselt põles kolmaski," sõnas Haile Gebreslassie. 47aastane etiooplane on üks aegade parimaid jooksjaid, kes parandas mitmel korral maailmarekoredid ja võitis arvukalt suurvõistluste medaleid.

Peale karjääri lõppu asus ta juhtima Etioopia kergejõustikuliitu ning avas hotelle, mis said riigis toimuvates rahutustes kannatada. Väidetavalt hävitati mehe vara umbes 7,1 miljoni euro eest.

Valitsusvastased protestid algas Etioopias juuni lõpus, kui riigi pealinnas tapeti laulja Hachalu Hundessa, kes kaitses oromode rahvusgrupi õigusi. Sellele järgenud rahutustes on surnud enam kui 200 inimest ja vahistatud on tuhandeid.

"Me poleks iial varem osanud ette kujutada, et näeme midagi sellist," lausus Gebreslassie, kelle sõnul on hiljutine vägivald vihkamise äärmuslik vorm.