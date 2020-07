Eestilt tappa saanud Läti koondise peatreener: me ei tulnud kaotama, aga... 

"Ei tohi vääriti mõista, et tulime kaotama, aga kaheksa debütandiga on võitmine väga keeruline," lausus Läti koondise peatreener Roberts Štelmahers sealsele meediale. Lõunanaabrite koondis jäi Saku Suurhallis toiminud Balti keti turniiril võiduta, sest laupäeval kaotati 59 : 82 Leedule ja päev hiljem 67 : 84 eestlastele.

Štelmahers tõdes, et mängud olid keerulised. Tema käsutuses olnud korvpalluritest polnud enamik koondist esindanud ja enne Tallinnasse tulekut pidas võistkond vaid kuus kontakttreeningut. Tema sõnul oli näha, et eestlased oli koduseks turniiriks sihipäraselt valmistunud ja Leedu koondis kaasanud mitmeid Euroliiga mängijaid.

Läti meedia sõnul lootsid treenerid, et koondisega liituvad ka kogenumad korvpallurid. "Aitäh kõigile mängijatele, kes nõustusid Balti keti turniirile tulema. Kutid said enda õlule suure vastutuse. Seda tuleb arvestada ja hinnata. Tegime tehnilisi vigu ja valesid otsuseid, vahel jäi puudu mängudistsipliinist," selgitas ta oma nägemust Läti lehele Diena.

Lõunanaabrite meedia sõnul oli näha, et meeskond on neljakuulise pausi järel roostes. Eriti keerulised olid kohtumiste algused. Leedu vastu suudeti ligi viie minutiga visata ainult üks punkti, Eesti vastu saadi kolmas silm kirja alles kuuendal minutil.

"Taktikaliselt täitis meeskond enamiku treeneri antud ülesannetest. Peamine küsimus on, et mis oli sellest kasu? Peame saama aru, et vastased olid tugevad," lausus Eesti vastu kuus silma visanud Kristaps Dārgais.

"Täna (pühapäevases mängus Eestiga - toim.) oli kaitse parem kui Leedu vastu, kuid rünnakul puudus stabiilsus. Kohati teadsime väljakul, mida tahame teha, aga samas tehti ka suuri vigu. See on loomulik, sest nii lühikese ajaga pole võimalik saada ideaalset kokkumängu," lisas Štelmahers.

"Loodan, et rahvuskoondises osalemine aitas mängijaid hooajaks ettevalmistumisel ja kogu karjääris. Loodan, et need ei jää nende jaoks ainsaks kohtumiseks rahvuskoondise eest. Ja on suurepärane, et pääsesime vigastustest, sest kõiki asjaolusid arvestades oli traumade oht suur."