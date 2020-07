Naiste vollekoondise uus peatreener: paras aeg esimeseks tõsisemaks testiks 

Esmalt kohtutakse Paides, E-Piima spordihoones kolmapäeval kell 18.00. Teine mõõduvõtt toimub neljapäeval kell 18.00 ja kolmas reedel kell 12.00.Uue juhendaja Lorenzo Micelli jaoks on see esimene kohtumine Eesti särgis. Peatreener kasutab Soome vastu 14 mängijat, lisaks on laagris veel teist samapalju mängijaid, kes moodustavad nii-öelda B-koondise.

"Usun, et see on paras aeg esimeseks tõsisemaks testiks, oleme mõnda aega koos olnud ja on aeg vaadata, kuidas õpitu mängus rakendub. Saan infot nii hetkevormi kohta, kui selle osas, kas naised minu taktikalistest nõudmistest ka mänguolukordades kinni suudavad pidada," sõnas Micelli. "Suurem eesmärk on ju EM-valikmängudel hästi esineda ja nüüdne info aitab meil nendeks paremini valmistuda."

"B-koondis tegeleb samal ajal tehniliste detailidega ja mul on hea meel, et minu käsutuses nii suur hulk mängijaid. Selle võrra on valikuvõimalused suuremad ka tulevikule mõeldes," lisas itaallasest juhendaja.

Järgmisel nädalal kohtub Eesti naiskond samuti kolmel korral Lätiga.

Sissepääs rahvusnaiskonna mängudele on tasuta. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lubatakse pealtvaatajaid saali tavapärasest mahutavusest 50% ehk veidi alla 400 inimese, samuti järgitakse hajutamise nõuet.

Kontrollmängude ajakava:

29.07 kell 18.00 Eesti - Soome (Paide, E-Piim spordihoone) ülekanne Postimehes