TIHE KONKURENTS: veel üks riik avaldas soovi 2032. aasta OMi korraldamiseks 

Konkurents tõotab tulla tihe, sest juba varem on oma korraldamissoovi väljendanud Austraalia, India, Indoneesia, Saksamaa ja Hispaania. On olnud juttu ka Lõuna- ja Põhja-Korea ühisest kandidatuurist, kuid see ei tundu praegu eriti reaalne, sest naabrite suhted on taas halvenenud.