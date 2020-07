Gert Kullamäe meenutab: Žalgirisest lahkumine oli viga 

Kullamäe pääses sinna pärast edukat 1993. aasta EM-finaalturniiri ja mängis Kaunases ühe hooaja. Ta tunnistab tagantjärele, et sealt nii kiiresti lahkumine oli viga.

"Toonane president Vytautas Vaikšnoras ja spordidirektor Ginas Rutkauskas soovisid, et jätkaksin karjääri Žalgirises, aga olin noor ning mul polnud agenti ega nõuandjat," meenutas Kullamäe.

"Samal ajal, kui Žalgiris pakkus mulle uut lepingut, hakkas Tallinnas formuleeruma tugev meeskond. Liitusin nendega. Nüüd mõtlen, et tegin 26 aastat tagasi vea. Kui on võimalus mängida Žalgirises ja eurosarjas, siis tuleb sellest kinni haarata. Kui keegi oleks mulle nõu andnud, oleksin nõustunud Kaunases jätkama.

Kuigi kaalusin seda pikalt, otsustasin koju naasta. See oli halb lüke. Mitte, et Tallinnas olnuks halb, aga Žalgiris mängis jälle Euroopas ja minusugusele noormängijale olnuks see kasulik."