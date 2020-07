Talisport Laskesuusataja Tuuli Tomingas osaleb kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel Mart Treial , täna, 14:16 Jaga: M

Laskesuusataja Tuuli Tomingas võrdleb järgmisel nädalavahetusel oma jooksuvõimekust Eesti parimatega. Foto: Tiina Kõrtsini

Laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts on tänavu juba kaks korda uuendanud M40 vanuseklassi 800 meetri jooksu rekordit. Tuuli Tomingas tunnistab, et Tobreluts on tedagi jooksupisikuga nakatanud, nii et naine plaanib osaleda 8. augustil Kadrioru staadionil toimuvatel kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel 1500 meetri jooksus.