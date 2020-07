Talisport Tuuli Tomingase eluunistus võttis metsiku pöörde: hobune tegi nii kaua rodeot, kuni lendasin maha Mart Treial , täna, 18:30 Jaga: M

OOTAMATU RODEO: Kaheksa-aastane hobune Karuzo tegi möödunud laupäeval Ihastes kõik, et Tuuli Tomingas sadulast heita. Korra see tal õnnestuski, kuid Tomingas jäi õnneks terveks. Foto: Robin Roots; kollaaž: Õhtuleht

Laskesuusataja Tuuli Tomingas (25) on aastaid unistanud sellest, et osaleda ratsutamisvõistlusel. Möödunud laupäeval panigi ta uhked rõivad üll ja läks rõõmsalt Tartu külje all toimunud Ihaste Derby takistussõidule unistust täitma, ent sai hoopis metsiku kogemuse ja lahkus ratsakeskusest kurvana.