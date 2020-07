Soome parimad korvpallurid jäävad Eesti vastu toimuvast juubelimängust eemale 

Kui Toijala saab Soomes kasutada 13 mängijat, siis Dettmanni valikus on hetkel 14 nime. Sarnaselt Eestiga on tegemist küllaltki noorusliku koosseisuga. "Treeningutel oleme noorele koosseisule omaselt olnud piisavalt kiired ja agressiivsed. Võib öelda, et mängijad on rahvusvaheliseks mängutempoks valmis. Kui me lisaks sellele suudame targalt mängida, siis kaasneb ka edu ja kollektiivne enesekindlus," sõnas soomlaste peatreener.