Ekskalevlane Tony Wroten: Euroopas on keerulisem mängida kui NBA-s 

27aastane Tony Wroten siirdus ookeani tagant Euroopasse mängima 2019. aasta alguses, kui ta mehitas Kalev/Cramo tagaliini. Pärast seda on ta pallinud Wloclaweki Anwilis ja Badalona Joventudis. Wroten on seisukohal, et kuigi NBA-s on paremad mängumehed, siis Euroopas on märgatavalt raskem mängida.